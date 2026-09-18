Нобелевский фонд увеличит премию до $1,2 млн в 2026 году

В 2026 году Нобелевский фонд увеличит сумму премий до 12 млн шведских крон. Исполнительный директор Ханна Стьерне подчеркнула важность поддержания ценности награды.
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