Два новых объекта культуры построят в 2024 году на Чукотке

На Чукотке в 2024 году начнется строительство двух новых объектов культуры. Строительство будет осуществляться в рамках профильного нацпроекта, сообщил руководитель Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Евгений Тихомиров.
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