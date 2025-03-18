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Золото продолжает бить рекорды – цены опять превысили 3000 долларов

Золото продолжает бить рекорды – цены опять превысили 3000 долларов

Золото продолжает бить рекорды – цены опять превысили 3000 долларов Татьяна АрестоваВ ходе торгов 18 марта цены на золото вновь преодолели психологически важный уровень в 3000 долларов за унцию, обновив исторический максимум.

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