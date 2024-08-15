Занятия по РХБ защите с военнослужащими отдельного соединения РХБ защиты ЦВО прошли под Екатеринбургом

С применением дымовых завес, военнослужащие отработали порядок действий по прикрытию личного состава и техники от огневого поражения условного противника.
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