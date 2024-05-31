Russian Firms Adopt Stablecoins In Cross-Border Transactions With Chinese The stablecoin sector is gaining momentum after a new Bloomberg report revealed that Russian commodities firms have adopted fiat-pegged digital currencies to execute cross-border transactions with Chinese counterparts.
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