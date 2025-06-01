Как сделать крепкий каркас из профиля без сварки

Соединение металлоконструкция из профильной трубы обычно предусматривает применение электросварки. Когда ее нет, то приходится нанимать сварщика, даже если объем работ и небольшой, к примеру, сборка калитки на задний двор.
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