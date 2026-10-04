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Пятый канал

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Российские морпехи завершили зачистку восточной части Доброполья

Российские морпехи завершили зачистку восточной части Доброполья

Подразделения российской морской пехоты завершили зачистку жилых кварталов в восточной части Доброполья в ДНР и продолжили наступление на севере города.

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