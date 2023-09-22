Российские миротворцы, в очередной раз доказали свой профессионализм, в крайне непростой ситуации успешно эвакуировав пять тысяч человек из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов Нагорного Карабаха.
"Где жить армянам Нагорного Карабаха - не вопрос, Россия их дом", - если премьер Пашинян не пустит, РФ "распахнет двери"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Россия ВСЕГДА помогала и защищала Армению и армян. Другой вопрос, ЦЕНЯТ ЛИ ОНИ ЭТО? ПОМНЯТ ЛИ?
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59 мин.
ИП
Иван Петров
Это ваши граждане, вот с ними сами и разбираетесь, послать и сказать иди на...и отправить его домой к себе в Армению. В Америку их отправить с кем учения проводят
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57 мин.
Марина Петрова
Через какое-то время эти беженцы устроят нам "сладкую" жизнь. Посмотрите, как эти армяне живут в России, не сравнишь с нашими людьми. И к тому же устанавливают свои правила. Хватит жалеть всех подряд, пожалейте лучше наших людей, проявите свою ненавязчивую заботу о наших людях, чтобы мы почувствовали вашу заботу не на красивых словах, а на деле. А пока наши люди страдают от гостей, которых вы привечаете.
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10 мин.
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