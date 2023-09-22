"Где жить армянам Нагорного Карабаха - не вопрос, Россия их дом", - если премьер Пашинян не пустит, РФ "распахнет двери"

Это ваши граждане, вот с ними сами и разбираетесь, послать и сказать иди на...и отправить его домой к себе в Армению. В Америку их отправить с кем учения проводят

Марина Петрова

Через какое-то время эти беженцы устроят нам "сладкую" жизнь. Посмотрите, как эти армяне живут в России, не сравнишь с нашими людьми. И к тому же устанавливают свои правила. Хватит жалеть всех подряд, пожалейте лучше наших людей, проявите свою ненавязчивую заботу о наших людях, чтобы мы почувствовали вашу заботу не на красивых словах, а на деле. А пока наши люди страдают от гостей, которых вы привечаете.