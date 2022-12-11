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Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ

Российские минометчики уничтожили командный пункт ВСУ

Боевые расчеты крупнокалиберных 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники противника на запорожском направлении.

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