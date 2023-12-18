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Родриго забил 9 голов за «Реал» в 11 последних матчах. В 12 первых играх сезона был 1 мяч

Родриго забил 9 голов за «Реал» в 11 последних матчах. В 12 первых играх сезона был 1 мяч

На счету вингера победный мяч в игре 17-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). При этом в 12 первых матчах сезона Родриго забил за мадридский клуб лишь один гол.

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