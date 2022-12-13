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Старшеклассник в Кировском районе домогался девятилетнего мальчика в школьном туалете

Заведено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Сообщение о домогательствах несовершеннолетнего поступило в полицию 1 2декабря.

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