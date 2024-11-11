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В Курской области сняли на видео кладбище техники НАТО

В Курской области сняли на видео кладбище техники НАТО

ВС России показали кладбище западной техники в Курской областиВоенный корреспондент "Звезды" Владислав Кустов побывал на освобождённых территориях Курской области, где осталось много западной техники.

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