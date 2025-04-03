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Более 2,5 тыс. подрядчиков заявили о готовности строить дома по эскроу

Более 2,5 тыс. подрядчиков заявили о готовности строить дома по эскроу

За месяц действия закона о стройке домов по эскроу заключено 100 договоров Больше всего частных домов, которые уже строят с использованием механизма проектного финансирования, находится в Московской и Астраханской областях.

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