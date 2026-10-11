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Мужчина погиб, две женщины пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

Мужчина погиб, две женщины пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область

Мужчина погиб, две женщины пострадали при атаке ВСУ на Брянскую область. Об этом стало известно 11 октября.

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