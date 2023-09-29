Роспотребнадзор назвал опасные из-за клещей парки Москвы

По данным Роспотребнадзора, в нескольких популярных московских парках были обнаружены клещи. В частности, случаи присасывания клещей регистрировались у пациентов при посещении Измайловского и Терлецкого парков, Ботанического парка и лесопарка «Лосиный Остров».
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