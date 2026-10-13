От растворимого кофе к зерновому: как и почему меняется кофейная культура в Беларуси?

Чем объясняется рост спроса на зерновой кофе в Беларуси?Еще недавно для многих потребителей в странах бывшего СССР главным достоинством растворимого кофе была возможность быстро его приготовить.
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