685 400 true Дни.ру 1 5 4.7 96 info@dni.ru +7 (495) 530-13-13 ООО «Дни.ру» 235 35 "Это же видно!": Вскрылась тайна фальшивой любви Пугачевой и Киркорова Сергей Соседов сделал громкое заявление о счастье Аллы Пугачевой в браке с Филиппом Киркоровым.