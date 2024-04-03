Число поддерживающих ограничения для водителей СИМ россиян выросло до 59%

Женщины выступают за регулирование езды на самокатах значительно чаще мужчин За год количество россиян, поддерживающих введение ограничений для водителей самокатов и электросамокатов, увеличилось с 52% до 59%.
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