Панама прекратит участие в китайской инициативе «Один пояс — один путь»

Правительство Панамы не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс — один путь», заявил президент страны Хосе Рауль Мулино после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.
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