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Несекретные материалы

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  • Александр Жигилий
    А на каком основании США вообще нам диктуют условия? Может надо предупредить и снести с орбиты их пару спутников-раз...В США захотели пр...
  • Светлана Зуева
    Чаво,где они хотят проверять? Да дайте им уже таблетку в виде ядерного грибка!В США захотели пр...
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    Действительно смешно над этими идиотами и мразями наблюдать!!Если б не было так грустно!!!!Мир гибнет,люди гибнут….Эт...The National Inte...

Экспорт российского газа через Украину остается стабильным, несмотря на спор «Газпрома» с OMV

Экспорт российского газа через Украину остается стабильным, несмотря на спор «Газпрома» с OMV

Газовый рынок ЕС находится в напряжении с тех пор, как на прошлой неделе компания OMV заявила, что ей присудили 242 миллиона долларов США плюс проценты и судебные издержки в арбитражном деле против нерегулярных поставок топлива «Газпромом» в Германию.

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