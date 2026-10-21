Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, выступающих за национальную команду.
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