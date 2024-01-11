Тихонов высказался о назначении в «Енисей»

Андрей Тихонов прокомментировал подписание контракта с «Енисеем». Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился мыслями о назначении на пост рулевого красноярской команды, признав, что возвращение к работе стало несколько неожиданным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии