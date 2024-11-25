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Нижегородская правда

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Цифровой операционный микроскоп закупили для Нижегородской областной детской клинической больницы

Цифровой операционный микроскоп закупили для Нижегородской областной детской клинической больницы

В Нижегородской областной детской клинической больнице появился новейший операционный микроскоп. Оборудование установили в операционном блоке больницы, на нём будут работать хирурги, нейрохирурги и ЛОР-хирурги.

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