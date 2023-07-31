К 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен салехардец за убийство брата

Как сообщает Следственный комитет России по ЯНАО, в окружной столице был суд вынес приговор местному жителю 1962 года рождения, который 19 февраля этого года в ходе конфликта в состоянии алкогольного опьянения нанес 5 ножевых ранений родному брату.
Как сообщает Следственный комитет России по ЯНАО, в окружной столице был суд вынес приговор местному жителю 1962 года рождения, который 19 февраля этого года в ходе конфликта в состоянии алкогольного опьянения нанес 5 ножевых ранений родному брату.
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