Nokia планирует сократить до 14 000 рабочих мест после падения продаж и прибыли

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует сократить до 14 000 рабочих мест по всему миру, или 16% своей рабочей силы, в рамках мер по сокращению затрат после падения продаж и прибыли в третьем квартале.
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