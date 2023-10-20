Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Nokia планирует сократить до 14 000 рабочих мест после падения продаж и прибыли

Производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует сократить до 14 000 рабочих мест по всему миру, или 16% своей рабочей силы, в рамках мер по сокращению затрат после падения продаж и прибыли в третьем квартале.

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