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Ни НАТО, ни «перемоги»: Украина погружается в пессимизм и уныние

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Баррраны!!! А чего вы ждали??? ХАЛЯВЫ во всём??
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16 час.

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