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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тчуамени толкнул Майораля в спину, чтобы тот слез с его ног после борьбы – форвард «Хетафе» коснулся лица хавбека «Реала». Судья не отреагировал на эпизод

Тчуамени толкнул Майораля в спину, чтобы тот слез с его ног после борьбы – форвард «Хетафе» коснулся лица хавбека «Реала». Судья не отреагировал на эпизод

«Реал» победил «Хетафе» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги.  На 74-й минуте оба игрока оказались на газоне в результате единоборства.

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