Сохраняя историю для поколений. Как компания "Эскор" развивает музей электроники

Рассказываем, какие экспонаты можно увидеть в барнаульском музее ретроэлектроники Радиолы, электрофоны, граммофоны, ламповые телевизоры – многим современным школьникам такие слова даже не знакомы, потому что эти раритетные предметы давно исчезли из нашей повседневной жизни.
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