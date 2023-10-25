Сохраняя историю для поколений. Как компания "Эскор" развивает музей электроники

Рассказываем, какие экспонаты можно увидеть в барнаульском музее ретроэлектроники Радиолы, электрофоны, граммофоны, ламповые телевизоры – многим современным школьникам такие слова даже не знакомы, потому что эти раритетные предметы давно исчезли из нашей повседневной жизни.