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20-летний хавбек «Сельты» Вейга хочет в «Реал». Два клуба АПЛ готовы заплатить 40 млн евро отступных

20-летний хавбек «Сельты» Вейга хочет в «Реал». Два клуба АПЛ готовы заплатить 40 млн евро отступных

Хавбек «Сельты» Габриэль Вейга по-прежнему интересен «Реалу» и не прочь перейти в мадридский клуб. При этом отступные за 20-летнего испанца в размере 40 млн евро готовы заплатить лишь два клуба АПЛ.

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