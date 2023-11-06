Global Look Press/Guenter Fischer Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом планирует переложить ответственность по заключению мира с Россией на главу киевского режима Владимира Зеленского, заявил директор по исследованиям Института Хадсона Уолтер Мид.
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