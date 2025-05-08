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Названы необходимые препараты для «майской» аптечки

Названы необходимые препараты для «майской» аптечки

Аптечка на майские праздники должна включать в себя сразу несколько классов препаратов, которые позволят своевременно решить возможные проблемы со здоровьем, рассказал в беседе с RT Евгений Аветисов, врач общей практики Европейского медицинского центра.

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