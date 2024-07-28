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Рейды по мигрантам в Самарской области: выявлено незаконное трудоустройство иностранных граждан

Рейды по мигрантам в Самарской области: выявлено незаконное трудоустройство иностранных граждан

Сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области совместно с сотрудниками отдела "ОМОН" Росгвардии провели оперативное мероприятие на строительной площадке в Октябрьском районе областной столицы.

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Комментарии
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Silver Kont
А чего миндальничать с черножопыми тварями? Всё они прекрасно знают, знают и те, кто их брал на работу.... Тех, кто брал нелегалов на работу, надо штрафовать на 500.тыров за каждого нелегала, тогда будут брать местных и вахтовиков...
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