Рейды по мигрантам в Самарской области: выявлено незаконное трудоустройство иностранных граждан

Сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области совместно с сотрудниками отдела "ОМОН" Росгвардии провели оперативное мероприятие на строительной площадке в Октябрьском районе областной столицы.
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