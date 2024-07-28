Рейды по мигрантам в Самарской области: выявлено незаконное трудоустройство иностранных граждан

Silver Kont

А чего миндальничать с черножопыми тварями? Всё они прекрасно знают, знают и те, кто их брал на работу.... Тех, кто брал нелегалов на работу, надо штрафовать на 500.тыров за каждого нелегала, тогда будут брать местных и вахтовиков...