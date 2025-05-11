«Сливали ржавую воду»: нашлись пропавшие в море на 55 дней пять рыбаков

Пятеро рыбаков, пропавших в море на 55 дней, спасены эквадорским тунцеловным судном. Трое перуанцев и двое колумбийцев, пропавших без вести с момента отплытия из Перу в марте, прибыли на Галапагосские острова.
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