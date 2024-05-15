Филипп Киркоров похвастался новым париком

Певец Филипп Киркоров пришел на светское мероприятие в новом образе. Минувшим вечером в одном из столичных ресторанов прошел светский вечер Яны Рудковской, который она организовала ради Димы Билана, ставшего амбассадором известного итальянского парфюмерного бренда.
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