Согласно Уставу ООН Россия может нанести удар по заводам БПЛА в Германии – депутат ЕП

Депутат Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Михаэль фон дер Шуленбург заявил, что Россия может использовать норму Устава ООН для обоснования ударов по немецким предприятиям, которые производят БПЛА для ВСУ.
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