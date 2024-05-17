Спецназ ФСБ застрелил подозреваемого в подготовке терактов в Карачаево-Черкесии

В одном из аулов Карачаево-Черкесии убит мужчина, которого спецслужбы подозревают в сотрудничестве с террористической организацией, передает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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