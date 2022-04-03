Новые учебники истории Украины стали поводом для очередного международного скандала. В ходе освобождения нескольких городов Донецкой народной республики, которые находились под контролем киевской хунты, была изъята литература школьной программы.
Новые учебники истории Украины стали поводом для очередного международного скандала. В ходе освобождения нескольких городов Донецкой народной республики, которые находились под контролем киевской хунты, была изъята литература школьной программы.
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