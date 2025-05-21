Каких только прогнозов и предположений учёных по поводу природных явлений в последнее время мы не слышали.
В NASA заявили, что Китай сместил ось Земли
Комментарии
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Вик Норд
Категорически прав был Михаил Николаевич,и дело даже не качестве фундаментального образования США,а как говорил герой одного фильма,если человек идиот,то это надолго!
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1 час.
Галина Чужая
Шоу продолжается... Теперь Китай начнут обвинять в глобальном оледенении🤣🤣🤣🤣
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56 мин.
Елена Верия
Вся Украина прыгала... Вот и допрыгалась!
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24 мин.
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