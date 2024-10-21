Банк Уралсиб упростил выпуск зарплатных карт для бизнеса – в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн теперь доступен новый способ формирования заявки на открытие карточных счетов и выпуск зарплатных карт сотрудникам.
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