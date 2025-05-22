«Красный угол» XXI века: как современному россиянину обустроить домашнее святилище с уважением к православной традиции Ирина ВальковаВ суете современных городов, среди гаджетов, новостных лент и непрерывного потока информации, всё больше россиян стремятся найти в доме тихое место — не просто уголок уюта, а настоящий духовный центр.
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