«Красный угол» XXI века: как современному россиянину обустроить домашнее святилище с уважением к православной традиции Ирина ВальковаВ суете современных городов, среди гаджетов, новостных лент и непрерывного потока информации, всё больше россиян стремятся найти в доме тихое место — не просто уголок уюта, а настоящий духовный центр.