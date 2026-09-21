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Троим петербуржцам грозит 15 суток за хулиганство в аэропорту Калининграда

Троим петербуржцам грозит 15 суток за хулиганство в аэропорту Калининграда

Петербуржцев отстранили от рейса Калининград — Северная столица из-за их поведения на трапе. В отношении хулиганов составили «административки».

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