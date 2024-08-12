Сын экс-премьера Бангладеш Вазед: шейх Хасина не обвиняла США в своей отставке

Сын и бывший советник экс-премьера Бангладеш Шейх Хасины Саджиб Вазед, который проживает в США, опроверг данные некоторых изданий о том, что его мать якобы заявила об ответственности Соединенных Штатов за падение ее правительства.
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