Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Алексеев
    А я в своём кафе(правда виртуальном)обещал налить бесплатно по 100(сто!) кружек пива за каждый забитый хохлам гол!При...Соцсети посмеялис...
  • Коська
    Ребята! давайте не будет маяться дурью и совершим крамольный поступок - перепишем ФИО участников митинга и эти ФИО от...В Москве задержал...
  • Владимир 123
    Дерьмократия,однако. Вот если бы за были,тогда бы даВ Москве задержал...

Тюменец поджег дом любовницы из-за ревности к ее мужу

Тюменец поджег дом любовницы из-за ревности к ее мужу

Житель Заводоуковска приревновал свою любовницу к ее мужу В Заводоуковске (Тюменская область) местный житель избил мужа своей любовницы и поджег хозпостройки на их земельном участке после того, как женщина решила возобновить семейные отношения.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх