Тюменец поджег дом любовницы из-за ревности к ее мужу

Житель Заводоуковска приревновал свою любовницу к ее мужу В Заводоуковске (Тюменская область) местный житель избил мужа своей любовницы и поджег хозпостройки на их земельном участке после того, как женщина решила возобновить семейные отношения.
Житель Заводоуковска приревновал свою любовницу к ее мужу В Заводоуковске (Тюменская область) местный житель избил мужа своей любовницы и поджег хозпостройки на их земельном участке после того, как женщина решила возобновить семейные отношения.
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