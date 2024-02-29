Мастер-класс по рисованию проведут для пенсионеров из Савёловского

Для участников проекта «Московское долголетие» открыли запись на занятия по направлению «ИЗО». Об этом сообщили в управе Савёловского района «В программу занятий включены уроки по натурному рисованию и работе акварельными красками.
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