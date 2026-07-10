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Царьград

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Роскосмос доставил разгонный блок "Фрегат" на космодром Восточный

Роскосмос доставил разгонный блок "Фрегат" на космодром Восточный

На космодром Восточный прибыл разгонный блок "Фрегат", доставленный самолетом АН-124-100. В Роскосмосе сообщили, что блок будет установлен для дальнейших испытаний в монтажно-испытательном корпусе и используется с ракетами-носителями среднего класса.

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