Россия строит авиабазы в Ливии: снимки с американских спутников опубликовал CNN

АС

Анатолий Страшко

Россия обеспечивает себе возможность безопасного морского сообщения с Дальним Востоком через СМП и возможность , в случае угроз нам в некоторых морских районах, угрожающим ответить. Интересно, Гей ропа это видит, понимает? Ведь для США то, что мы делаем для контроля морских путей, особого вреда не представляет. Они вот опять Панамский канал приберут к рукам, судопоток из Азии и на восток и на запад к обоим побережьям США у них в безопасности. А вот Гейжопе действительно впору караул орать. Пожировали и хватит. Расплачивайтесь, нынешние стоящие там у руля педерасты и лесбиянки. Вон как сыпаться начали всякие ливерные да напомаженные.