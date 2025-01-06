Успехи России Америка переживает, и у неё законный повод: страна, у которой целый триллион военных баз по всему миру (шутка – немного меньше), вдруг обнаружила, что России тоже строит где-то базу.
Россия строит авиабазы в Ливии: снимки с американских спутников опубликовал CNN
Комментарии
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Игорь Максаков
Пора гегемону идти на покой, навоевался уже, да и всем надоел, как жопе гвозди.
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18 час.
Владимир Елкин
Нашим эти базы очень пригодятся! И плевать на их интересы, как они плюют на наши!
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Россия обеспечивает себе возможность безопасного морского сообщения с Дальним Востоком через СМП и возможность , в случае угроз нам в некоторых морских районах, угрожающим ответить. Интересно, Гей ропа это видит, понимает? Ведь для США то, что мы делаем для контроля морских путей, особого вреда не представляет. Они вот опять Панамский канал приберут к рукам, судопоток из Азии и на восток и на запад к обоим побережьям США у них в безопасности. А вот Гейжопе действительно впору караул орать. Пожировали и хватит. Расплачивайтесь, нынешние стоящие там у руля педерасты и лесбиянки. Вон как сыпаться начали всякие ливерные да напомаженные.
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12 час.
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