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Царьград

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Трамп: Риторика Зеленского создает проблемы для Украины

Трамп: Риторика Зеленского создает проблемы для Украины

Президент США Дональд Трамп раскритиковал высказывания Владимира Зеленского, заявив, что они приводят к проблемам для Украины.

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