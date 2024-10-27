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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Штырков – о Шаре Буллете: «Лучший ударник в дивизионе»

«Думал, что бой будет решением судей в сторону Шары, а не нокаутом. Но здесь такие нежданчики нечасто залетают – Петросян совершил ошибку.

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