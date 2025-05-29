Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинец передал Киеву данные о том, где жил военный комендант Кременной

Украинец передал Киеву данные о том, где жил военный комендант Кременной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Гражданин Украины, проживающий в Кременском районе Луганской Народной Республики, задержанный по подозрению в шпионаже в пользу разведки Киева, сообщил, что передал Украине данные о месте проживания военного коменданта Кременной.

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