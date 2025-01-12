Любительские хоккейные команды Ямала боролись за право поехать в Сочи

На стадионе спортшколы «Авангард» в Ноябрьске в воскресенье прошел матч в рамках IV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+», рассказали в администрации города.
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